30 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. II Международный духовно-просветительский православный фестиваль стартовал в Гомеле, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Гомельскую епархию.

По традиции фестиваль международный: подключились храмы и монастыри из Беларуси, России, Украины, Черногории, Сербии, Боснии и Герцеговины, Сирии, Молдовы.

Для детей и взрослых предусмотрены духовные беседы, лекции, творческие встречи, выставки, концерты, демонстрация художественных и мультипликационных фильмов. Для самых маленьких гостей мероприятия - детская площадка.

На выставке-ярмарке желающие смогут приобрести иконы, книги, церковную утварь, мед и травы, монастырский хлеб и растительные масла, а также сувениры ручной работы.

Форум стартовал в Гомельском государственном цирке, где будет проходить до 9 сентября. Затем фестивальная жизнь продолжится в районах: 11-18 сентября - в городском Дворце культуры в Речице, 20-26 сентября - в Светлогорском центре культуры, 28 сентября - 3 октября - в городском центре культуры Жлобина.

Фестиваль проводится по благословению архиепископа Гомельского и Жлобинского Стефана. Впервые Гомельская епархия подготовила проект духовно-просветительских православных фестивалей в 2019 году. Участники и гости отметили высокий уровень организации мероприятия. Фестиваль направлен на то, чтобы привлекать внимание к православной культуре и ее традициям, возрождать и сохранять духовные ценности, укреплять межкультурные и духовные связи, нравственно и духовно воспитывать подрастающее поколение.-0-