Два брестских микрорайона оснастили заглубленными контейнерами для мусора

16 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте в двух микрорайонах установили заглубленные контейнеры для твердых коммунальных отходов, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель директора по санитарной очистке Брестского мусороперерабатывающего завода (БМПЗ) Сергей Тарасевич.

Пилотный проект начали реализовывать в областном центре летом 2020 года. В границах улиц Волгоградская, Луцкая, 28-го июля и Октябрьской революции в микрорайоне Ковалево в 56 домах закрыли мусоропроводы. Вместо них на специальных площадках установили 23 заглубленных контейнера, предназначенных для смешенных отходов. Рядом стоят емкости для вторичных материальных ресурсов.

"Чтобы забрать отходы в домах с мусоропроводами, мусоровозам нужно останавливаться у каждого подъезда. Может быть затруднено движение. Пешеходам перегораживают путь стоящие на тротуаре контейнеры. Они не накрыты крышками: неприятный запах, ветер может разносить мусор, - отметил Сергей Тарасевич. - Использование заглубленных контейнеров изменило ситуацию. Ставим их на въезде во дворы, чтобы избежать заторов. Улучшилась логистика. Раньше эти четыре улицы в Ковалево убирали тремя автомобилями и тратили на это весь день. Сейчас справляемся за полдня одной машиной".

Эксперимент зарекомендовал себя хорошо, на выбранном участке значительно увеличился объем раздельного сбора мусора. БМПЗ приобрел еще 41 заглубленный контейнер объемом 5 куб.м и определил места для их размещения. Их установили на 16 площадках в остальной части Ковалево, еще девять обустроили в микрорайоне Вулька. Параллельно там проводится работа по завариванию мусоропроводов в многоэтажках. До начала зимы коммунальные отходы будут забирать как из мусоропроводов, так и из заглубленных контейнеров. Затем останется только одна система сбора - из заглубленных контейнеров.-0-

Фото chistograd.by