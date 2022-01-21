Два человека погибли при пожарах в Минской области

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21 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минской области за сутки при пожарах погибли два человека. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.
"20 января в 9.59 спасателям поступило сообщение о пожаре в квартире одноэтажного двухквартирного жилого дома в деревне Слободка Пуховичского района. На пожаре обнаружен погибший хозяин 1950 года рождения, пенсионер", - рассказали в пресс-службе.
В 13.31 сообщили о пожаре в жилом доме в агрогородке Языль Стародорожского района. На пожаре обнаружен погибший хозяин 1933 года рождения, пенсионер.
Причины пожаров устанавливаются.-0-