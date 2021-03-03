Два детских сада на 350 мест планируют построить в Бресте

3 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте в перспективе планируют построить два детских сада на 350 мест каждый. Об этом сообщил журналистам начальник главного управления по образованию облисполкома Юрий Просмыцкий перед итоговой коллегией ведомства, передает корреспондент БЕЛТА.

"Несмотря на трудности, система образования региона в прошлом году сработала хорошо. Но это не говорит об отсутствии проблем. Многое предстоит сделать в области безопасности. Постоянно решаем задачи по повышению качества образования, закупке современной техники и обучению педагогов для работы с новым оборудованием. Сегодня обсудим планы по модернизации учреждений образования и строительству новых в первую очередь детских садов. Таких проектов у нас много", - рассказал Юрий Просмыцкий.

Он обратил внимание, что преимущественно необходимость в строительстве детсадов возникает в новых микрорайонах. Так, в Бресте в этом году введут в эксплуатацию встроенный в многоэтажку детский сад на 75 мест. Подобные появятся в Иваново и Пинске. Объекты уже проектируются. Оправдало себя строительство в Бресте учебно-педагогических комплексов "Начальная школа - детский сад". Похожие планируются возвести в Кобрине и Столине. В Жабинке появятся ясли-сад на 240 мест. Также в областном центре в перспективе возведут еще два дошкольных учреждения на 350 мест каждое. По словам Юрия Просмыцкого, уже начаты работы по их проектированию.

В Брестской области учреждения дошкольного образования посещают около 61,8 тыс. детей. За счет реконструкции и открытия новых объектов, оптимизации сети количество мест в детсадах региона увеличилось до 66,7 тыс. В сельской местности осуществляется подвоз 2,6 тыс. воспитанников в ближайшие учреждения образования. С учетом запросов родителей в области работают 445 групп кратковременного пребывания для 4133 детей.-0-