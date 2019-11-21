Два дома с электроотоплением планируется построить в Витебской области в 2020 году

21 ноября, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В Витебской области в 2020 году планируется построить не менее двух домов с электроотоплением. Об этом сообщил корреспонденту БЕЛТА председатель комитета по архитектуре и строительству Витебского облисполкома Александр Шидловский.

Новые объекты планируется возвести в Лепельском и Полоцком районах. Рассматриваются варианты подходящих площадок для возведения таких домов и в других районах области.

Александр Шидловский напомнил, что первый экспериментальный дом с электрическим отоплением в Витебской области был введен в эксплуатацию в ноябре прошлого года в Лиозно. "Вопрос тарификации электроэнергии в нем еще изучается. Важно, чтобы он был обоснован и выгоден как жильцам, так и энергетикам", - подчеркнул председатель комитета. В числе преимуществ таких домов он отметил достаточно короткие сроки возведения за счет отсутствия необходимости прокладывать сети тепло- и газоснабжения.

Например, сейчас второй в регионе дом с электроотоплением возводится в агрогородке Тулово Витебского района. Строительство началось в сентябре, сдача объекта намечена уже на декабрь. Новоселами многоквартирного дома площадью 3,7 тыс. кв.м. станут 56 многодетных семей, что позволит практически полностью решить в районе вопрос с обеспечением жильем нуждающихся граждан данной категории, рассказали в Витебском райиспокоме.-0-