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22 сентября 2021, 08:18

Два экспериментальных коттеджа в Жабинке выставлены на аукцион

Фото КУП "Брестский городской центр по управлению недвижимостью"
Фото КУП "Брестский городской центр по управлению недвижимостью"

22 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. КУП "Брестский городской центр по управлению недвижимостью" проведет 28 сентября аукционные торги по продаже двух новых энергоэффективных домов в Жабинке, сообщила корреспонденту БЕЛТА специалист коммунального унитарного предприятия Ирина Романова.

Дома находятся недалеко друг от друга в усадебной застройке в юго-восточной части райцентра. Коттеджи необычного для Жабинки и в целом для Брестского региона стиля со скандинавскими мотивами - пилотный проект индивидуальных жилых домов из железобетонных крупнопанельных конструкций от ОАО "Брестжилстрой". Подобными коттеджами собираются застроить и проектируемый в городе-спутнике квартал индивидуальной жилой застройки Щеглики-Южный-2.

Дома из трехслойных наружных панелей, с полным внутренним ремонтом, сантехническим, отопительным оборудованием и коммуникациями отличают новые дизайнерские и проектные решения. У них плоская совмещенная кровля, нет чердачного помещения, сдержанный, прямолинейный, но при этом элегантный эргономичный стиль. Особенность трехкомнатных домиков - большие кухни-гостиные (35 кв.м) с французскими, от пола до потолка, панорамными окнами.

Проекты практически одинаковые - дома различаются лишь источниками энергии. Один из них, по ул. Дачной, 10 (участок 0,11 га), отапливается электричеством, другой, по ул. Кобринской, 39 (0,13 га), - газом. Начальная цена первого лота - Br165,7 тыс. (Br1629,5 за кв. м), второго - Br177,8 тыс. (Br1750 за кв. м).

Сегодня последний день подачи заявлений на участие в аукционе. Их принимают до 17.00 в Брестском городском центре по управлению недвижимостью по ул. Ленина, 50.-0-

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