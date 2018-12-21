Два хранилища в Барановичах на аукционе проданы в 400 раз дороже первоначальной цены

21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два здания хранилищ арочного типа в Барановичах по итогам электронных торгов, состоявшихся 21 декабря на площадке "БУТБ-Имущество", проданы в 404 раза выше стартовой цены. Об этом БЕЛТА сообщили в Белорусской универсальной товарной бирже.

Организатором торгов выступил комитет государственного имущества Брестского областного исполнительного комитета. На лот с начальной стоимостью Br49 претендовали четыре участника: два юридических лица и два индивидуальных предпринимателя. Прежде чем определился победитель, было сделано почти 2,7 тыс. ставок. "В итоге цена продажи составила чуть более Br19,8 тыс. Хранилища общей площадью больше 1,9 кв.м и право аренды земельного участка на 20 лет достались юридическому лицу - крупному фермерскому хозяйству, зарегистрированному в Барановичском районе Брестской области", - рассказали в БУТБ.

По условиям торгов победитель обязан приступить к использованию приобретенной недвижимости не позднее одного года с момента перехода права собственности. При этом возможность повторно продать объект появится не ранее чем через три года. В это время новый собственник должен будет осуществлять предпринимательскую деятельность с использованием данного имущества.

Электронная торговая площадка "БУТБ-Имущество" введена в эксплуатацию в январе 2016 года. Оператором площадки является Белорусская универсальная товарная биржа. За 11 месяцев этого года на площадке проведено 68 процедур электронных торгов, реализовано 48 лотов на общую сумму Br1,6 млн. Предметами торгов на ЭТП могут выступать здания, сооружения, машины, оборудование, транспортные средства, земельные участки, права заключения договоров аренды и др. При этом возможна реализация как государственного имущества, так и частного. Участвовать в торгах могут юридические и физические лица - резиденты и нерезиденты Беларуси.-0-