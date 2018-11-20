Два исторических здания в Витебске проданы по результатам аукциона более чем за Br500 тыс.

20 ноября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Два исторических здания в Витебске проданы частным инвесторам сегодня по результатам аукциона, организованного комитетом "Витебскоблимущество", суммарно более чем за Br500 тыс., передает корреспондент БЕЛТА.

Самым дорогим реализованным лотом аукционного дня стало трехэтажное здание бывшей казармы 41-й артиллерийского полка общей площадью почти 2,6 тыс. кв.м. Единственный претендент согласился приобрести недвижимость по начальной цене, увеличенной на 5%, выложив за покупку около Br359 тыс. Новым собственником объекта стало витебское ЧУП "МегаЕвротекс". Его представитель пояснил, что после реконструкции здание предполагается использовать как общественно-деловой центр.

Здание казармы с солдатской чайной построено в конце XIX века и имеет статус историко-культурной ценности. После Великой Отечественной войны его реконструировали и использовали по назначению. Раньше в нем размещались подразделения десантной дивизии. На торги объект выставляется с 2016 года. В 2018 году после переоценки его удалось реализовать с пятой попытки, когда начальная цена была понижена на 80%.

Также обрело нового собственника по результатам аукциона двухэтажное здание площадью почти 326 кв.м, которое является историко-культурной ценностью "Застройка Смоленской площади". Объект продан примерно за Br143 тыс. единственному участнику, которым стало частное предприятие из областного центра.

Вырученные на аукционе деньги поступят в бюджет Витебска.-0-