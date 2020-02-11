Два объекта здравоохранения введут в эксплуатацию в Минской области в 2020 году

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11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минской области в 2020 году введут в эксплуатацию два объекта здравоохранения. Об этом сообщил заместитель председателя комитета по архитектуре и строительству Миноблисполкома Алексей Быков сегодня в пресс-центре БЕЛТА.
Во время пресс-конференции
"Важным направлением остается строительство объектов здравоохранения. Будет вестись финансирование 12 объектов, из которых два планируем ввести в эксплуатацию в текущем году. Откроется амбулатория в Хатежино Минского района (работы закончим в первом полугодии). Также завершится реконструкция приемного отделения со строительством пристройки под размещение МРТ в Солигорске", - рассказал Алексей Быков.
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