Два обновленных спортобъекта открыли в Орше и агрогородке Бабиничи

5 ноября, Оршанский район /Корр. БЕЛТА/. В агрогородке Бабиничи Оршанского района и Орше сегодня открыли два спортивных объекта после масштабной реконструкции, передает корреспондент БЕЛТА.

Строительно-монтажные работы на физкультурно-оздоровительном комплексе в Бабиничах начались в декабре 2020 года. Реконструкция шла 8 месяцев - от старого ФОКа здесь остались только металлоконструкции. Все работы с установкой оборудования обошлись в Br9 млн.

"В нашем ФОКе представлен широкий спектр услуг. Есть тренажерный зал - большой, с современным оборудованием на все группы мышц. Также появились теннисный и бильярдный залы, для занятий аэробикой, сауна. В спортзале могут проходить игры по футболу, баскетболу, гандболу и волейболу. Прейскурант цен для занятия здесь спортом один из самых низких, для нас важно, чтобы услуги были доступны людям. Также здесь будут работать различные секции: уже набрали детей в группу по единоборствам, планируем привлечь для тренировок юношеский состав мини-футбольной команды "Витэн", чтобы местные детишки подтягивались к их уровню", - отметил директор физкультурно-спортивного клуба "Орша" Сергей Колесов.

Новый спортобъект стал хорошим подарком для агрогородка с 4,5 тыс. жителей. Во время реконструкции к зданию пристроили культурно-спортивный центр для проведения массовых мероприятий. Также в комплексе предусмотрели подъемник для людей с ограниченными возможностями.

Председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко подчеркнул, что появление обновленного ФОКа в Бабиничах - общая работа республиканских, областных и местных органов власти. "За последние годы в Оршанском районе по указу №506 прошли большие преобразования в промышленности, сельском хозяйстве, появились новые рабочие места, повысилась заработная плата, построили молочный завод, мясокомбинат возводится, социальные объекты. В первую очередь это благодаря вниманию Президента к развитию Оршанского региона, это его инициатива", - сказал спикер. Владимир Андрейченко также поздравил жителей с приближающимся Днем Октябрьской революции.

Председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнев отметил, что Оршанский район обязан стать лидером в спорте. В регионе созданы многофункциональные комплексы по разным видам спорта. "Здесь должны появляться профессиональные спортсмены, которыми будет гордиться вся страна. Вложения в спортивные объекты имеют два направления - оздоровление населения и подготовка атлетов. В Бабиничах для начальной стадии развития спортсмена всего достаточно, по мере роста их уровня будем доукомплектовывать ФОК соответствующим оборудованием", - добавил губернатор.

Также сегодня в Орше открыли после реконструкции спорткомплекс со стадионом. Здесь уложили новые беговые дорожки на 400 м с прыжковыми ямами, появился городок воркаута, мини-футбольная площадка, поле для хоккея на траве. В здании комплекса разместилась сауна, тренажерный и фитнес-залы, раздевалки, медпункт, бильярдная.

Реконструкция двух спортобъектов проведена по указу №506 "О развитии Оршанского района Витебской области".-0-

Фото Александра Хитрова