Две больницы Бреста получат в январе томографы

1 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. Две больницы Бреста получат в январе по линии Минздрава три томографических аппарата, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник главного управления по здравоохранению облисполкома Виктор Михаловский.

Медицинское оборудование от ведущих европейских производителей приобретено за счет средств республиканского бюджета. Оно поступит в городскую больницу скорой медицинской помощи и Брестскую областную больницу. В частности, для больницы СМП закуплены магнитно-резонансный и компьютерный томографы. "Это очень дорогостоящее оборудование. Аппарат МРТ стоит Br2,8 млн, КТ - более Br1 млн. Под их установку в больнице подготовлены помещения. Буквально в первой декаде января оборудование должно прийти", - сказал Виктор Михаловский.

Точно такой же магнитно-резонансный томограф получит облбольница. Специально под него там создается пристройка, идет ремонт помещения. "Тот аппарат, который сейчас в больнице используется, уже выработал свой ресурс. Новый томограф мы ждем в январе. Его установка потребует примерно три месяца работы. Строители из СУ-98 усиленно работают, стараются все сделать в максимально сжатые сроки", - отметил главный врач Брестской областной больницы Александр Карпицкий.

По его словам, параллельно в учреждении планируется обновить и усовершенствовать эндоскопическое отделение. Кроме того, в 2019 году начнется финансирование совместного с Бяла-Подляским воеводским госпиталем трансграничного проекта, по которому облбольница получит грант Евросоюза на сумму 2,1 млн евро. За эти средства здесь намерены практически полностью переоснастить отделение лабораторной диагностики. "Смысл нашего проекта в том, чтобы улучшить диагностику инфекционных и неинфекционных заболеваний", - подчеркнул главврач областной клиники.-0-