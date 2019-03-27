27 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Две гостиницы и три хостела будут открыты в Гродненской области в 2019 году, сообщил сегодня журналистам заместитель министра спорта и туризма Михаил Портной в пресс-центре БЕЛТА.

В Гродненской области в 2018 году открыто четыре объекта размещения, 24 объекта питания общей вместимостью около 1 тыс. мест. "В 2019 году запланировано открытие еще пяти объектов размещения (две гостиницы и три хостела). На реконструкции находится одна из самых крупных гостиниц города, которая должна быть введена в строй в 2020 году", - сказал Михаил Портной.

Замминистра отметил, что туристы из стран-соседей хотели бы иметь возможность безвизового въезда в Беларусь не только через Национальный аэропорт Минск, но и наземным транспортом. Потому заметное влияние на развитие туризма оказало установление безвизового порядка въезда туристов на территории туристско-рекреационных зон в Брестской и Гродненской областях. Например, поток туристов в зону Гродно и Августовского канала увеличился в 2018 году на 87,7%.-0-

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