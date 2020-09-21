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21 сентября 2020, 17:33

Две котельные в Гомельской области переводят на местные виды топлива

Фото из архива
Фото из архива
Новости темы "Отопительный сезон"
Более 97% котельных ЖКХ Могилевской области получили паспорта готовности к осенне-зимнему периоду
В Витебской области завершается подготовка теплоисточников к отопительному сезону

21 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомельской области к зимнему сезону модернизируют две котельные с переводом их на использование местных видов топлива. Об этом сообщил сегодня на заседании облисполкома гендиректор Жилищно-коммунального хозяйства Гомельской области Дмитрий Згурский, передает корреспондент БЕЛТА.

Модернизацию проводят поэтапно для замещения импортируемого природного газа. В этом году работы идут в котельных в Буда-Кошелево (по ул. Прищепы) - мощность вводимого оборудования составит 10,5 МВт и в агрогородке Круговец-Калинино Добрушского района мощностью 1,2 МВт. По первому объекту срок ввода - сентябрь. В котельной уже выполнили пробный пуск всех трех котлов. В стадии завершения строительно-монтажные работы и в Добрушском районе.

Для оптимизации режимов основного и вспомогательного оборудования с повышенным расходом ресурсов провели модернизацию также котельной в Залесье Чечерского района. Здесь идут пусконаладочные работы.

"В 2020 году в регионе необходимо обеспечить долю местных видов топлива в объеме 52,2%", - напомнил задачу Дмитрий Згурский. Он обратил внимание, что для достижения этой цели необходимо ускорить работу по разработке и получению экспертизы еще по 10 объектам.

Всего в регионе на зиму заготовили древесного топлива свыше 387 тыс. плотных куб.м, или 121,6% от плана. Все котельные, имеющие техническую возможность, оборудованы навесами для хранения запаса топлива. Дополнительно построили навес в Буда-Кошелевском районе, еще 20 в различных точках области навесов реконструировали.

Запас топочного мазута сформировали в объеме 1,32 тыс. т - это 101% от задания.

В целом организации отрасли ЖКХ региона завершают по разным направлениям подготовку объектов к зиме, обратил внимание Дмитрий Згурский. "В полном объеме выполнили ремонтно-профилактические работы на объектах теплового, водопроводно-канализационного хозяйства, в жилищном фонде", - уточнил он. Продолжают перекладку тепловых сетей. Так, всего запланировано заменить 114 км. По данным на 20 сентября, переложили 102,6 км.

Гендиректор отметил, что на балансе организаций ЖКХ в регионе 2336 км улично-дорожной сети. Для ее содержания и обслуживания в зимний период имеется 633 единицы техники, в том числе 58 пескоразбрасывателей, 245 снегоуборочных машин, 129 единиц для погрузки снега, 201 - для вывоза снега. Готовность техники более 97%. Для посыпки улиц заготовили 55,9 тыс. т противогололедной смеси (78,6% от планируемого).

По словам руководителя гособъединения, в области создают аварийные бригады. Они будут дежурить круглосуточно на случай аварий или выхода из строя оборудования. Бригады укомплектуют персоналом, техникой. Для специалистов проведут учебу, тренировки. В организациях ЖКХ области есть две передвижные блочно-модульные котельные - на балансе "Гомельоблтеплосетей" и КЖУП "Светочь".

"В целом отрасль готова к отопительному сезону", - заключил Дмитрий Згурский.-0-

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Гомельская область ЖКХ отопление
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