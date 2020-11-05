Две новые станции обезжелезивания заработали в Ивацевичском районе

5 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Ивацевичском районе в эксплуатацию сданы две новые станции обезжелезивания, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник отдела водопроводно-канализационного хозяйства Брестского областного управления ЖКХ Андрей Круглей.

Чистая вода пришла к жителям деревень Великая Гать и Выгонощи. На строительство двух новых станций из бюджета направлено более Br500 тыс. Объекты долгожданные для сельчан: до сих пор содержание железа в воде в населенных пунктах в 4-5 раз превышало допустимую норму. Теперь эта проблема останется в прошлом. Мощности станции в Великой Гати, где проживают более 700 человек, позволяют очищать 230 куб.м воды в сутки. В Выгонощах, где 472 потенциальных абонента коммунальщиков, - 120 куб.м.

Также в октябре заработали станции обезжелезивания в агрогородке Достоево Ивановского района, деревнях Болота Кобринского и Слобудка Пружанского. Водой нормативного качества до конца года будут обеспечены жители агрогородков Страдечь Брестского, Русино Барановичского, Люсино Ганцевичского, Вулька Дрогичинского и Кривляны Жабинковского районов. Сейчас там продолжаются строительные работы.

"Всего, как и планировалось, в этом году будет введена 41 станция обезжелезивания. На все эти объекты из республиканского и местного бюджетов выделено около Br10 млн, в том числе из областного - Br6,3 млн. Строительство объектов ведется по подпрограмме "Чистая вода" государственной программы "Комфортное жилье и благоприятная среда" на 2016-2020 годы", - отметил Андрей Круглей.

По его словам, уже формируется перечень объектов на следующий год. В первую очередь специалисты учитывают уровень содержания железа в воде и количество жителей в населенном пункте. Предварительно, в 2021 году в Брестской области планируется построить 40 станций обезжелезивания.-0-