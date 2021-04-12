12 апреля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Две новых специальности появились в МГУ имени А.А.Кулешова на факультете экономики и права, сообщает сайт Могилевского облисполкома.

Это "социальные коммуникации" и "экономическая информатика". Как отметили в вузе, выпускники этих двух направлений будут востребованы на современном рынке труда.

"Экономическая информатика" объединяет знания из области IT и экономики. Квалификация выпускника - экономист-информатик. Такой специалист сможет применять самые современные цифровые технологии в управленческой, инвестиционной деятельности и бизнес-планировании.

"Социальные коммуникации" - это синтез IT, маркетинга и технологий PR. Как подчеркнули в вузе, выпускники этой специальности смогут работать в государственных компаниях, органах местного управления и самоуправления, СМИ, маркетинговых и рекламных агентствах, частном бизнесе. "Выпускники с такой специальностью смогут заниматься связями с общественностью и вести рекламную деятельность практически в любой организации", - отметили специалисты.

Более полную информацию можно будет узнать 17 апреля. С 11.00 до 12.00 факультет экономики и права проведет день открытых дверей. Это будет онлайн-мероприятие на официальной странице МГУ имени А.А.Кулешова в социальной сети "ВКонтакте".-0-