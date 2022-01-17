Две специализированные мини-ярмарки вакансий пройдут в Минске 18 и 19 января

17 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Центр занятости в Минске проведет 18 и 19 января две специализированные мини-ярмарки вакансий для людей, не занятых в экономике, ведущих асоциальный образ жизни, сообщили БЕЛТА в комитете по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома.

Мероприятие пройдет с 10.00 до 12.00 на ул.Берестянской, 20.

В ярмарке вакансий примут участие представители 11 столичных ЖЭУ (Заводского, Ленинского, Фрунзенского, Советского, Московского и Центрального районов). Соискателям, в том числе людям, освобожденным из мест лишения свободы, вышедшим из ЛТП, состоящим на профучетах в органах внутренних дел, предложат около 100 свободных рабочих мест.

Наниматели проведут подбор кандидатов по следующим профессиям: рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений, рабочий по комплексной уборке и содержанию домовладений, маляр, штукатур, рабочий зеленого строительства, тракторист, кровельщик по рулонным кровлям и по кровлям из штучных материалов, электрогазосварщик, слесарь-сантехник, мастер, инженер, главный инженер, производитель работ, специалист, начальник участка, экономист, юрисконсульт и другим.

Участники ярмарки смогут ознакомиться с информацией о вакансиях, предлагаемых нанимателями, условиями труда, получить консультации специалистов государственной службы занятости и представителей кадровых служб организаций, пройти предварительное собеседование по вопросам трудоустройства.

Соискателям необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, трудовую книжку (при ее наличии), документ о полученном образовании.-0-