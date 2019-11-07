7 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Движение через пункт пропуска "Берестовица" затруднено из-за ремонта моста, сообщили БЕЛТА в Гродненской региональной таможне.

"Движение транспорта по автомобильному мосту через реку Свислочь между пунктами пропуска "Берестовица" и "Бобровники" осуществляется по реверсивному принципу, в связи с чем движение транспорта затруднено", - сказали в региональной таможне.

По информации, поступившей от польской пограничной службы, на данном участке польская сторона проводит ремонтные работы дорожного покрытия.

Таможня просит планирующих пересекать белорусско-польскую границу учитывать данную информацию.-0-