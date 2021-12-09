Движение на М14 вблизи деревни Пеликшты в направлении Витебска временно ограничат 10 декабря

9 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Движение транспорта на автодороге М14 вблизи деревни Пеликшты Воложинского района 10 декабря будет временно ограничено в направлении Витебска. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Минского облисполкома.

Завтра с 18.00 до 20.30 на 37-м км автодороги М14 Вторая минская кольцевая автомобильная дорога вблизи деревни Пеликшты Воложинского района запланировано проведение следственного эксперимента по факту ДТП, имевшему место ранее.

Движение всех видов транспортных средств будет временно ограничено в направлении Витебска.

Госавтоинспекция Минской области просит водителей с пониманием отнестись к данному мероприятию и рекомендует планировать время и маршрут движения с учетом указанной информации.-0-