Движение на участке автодороги Р54 в Столбцовском районе временно ограничат 11 июня

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10 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Столбцовском районе движение на участке автодороги Р54 временно ограничат 11 июня, сообщили БЕЛТА в УВД Минского облисполкома.
"Завтра, 11 июня, с 10.00 до 10.40, на 83-м км автодороги Р54 Ивенец - Столбцы - Несвиж вблизи деревни Мархачевщина Столбцовского района запланирован следственный эксперимент по факту ДТП", - рассказали в УВД. Движение всех видов транспорта на данном участке будет временно ограничено в обоих направлениях.
Госавтоинспекция Минской области просит водителей с пониманием отнестись к мероприятию и рекомендует планировать время и маршрут движения с учетом указанной информации.-0-