Движение на улицах Червякова и Кижеватова в Минске ограничат на время ремонта

15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В связи с ремонтными работами вводится ограничение движения на участках улиц Червякова и Кижеватова в Минске, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

С 1.00 16 мая до 5.00 18 мая будет ограничено движение по ул.Червякова на участке от ул.Веры Хоружей до пересечения с ул.Орловской.

По нечетной стороне ул.Кижеватова в районе перекрестка с ул.Брестской ограничат движение с 1.00 16 мая до 4.00 18 мая, по четной стороне в районе перекрестка с ул.Брестской и по ул.Брестской - с 1.00 23 мая до 04.00 25 мая.-0-