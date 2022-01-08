Движение общественного транспорта на пр.Победителей-ул.Немига изменено

8 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Движение некоторых автобусных и троллейбусных маршрутов на пр.Победителей - ул.Немига изменено в связи с дорожными работами из-за обрушения пешеходной части моста, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал "Минсктранса".

"В связи с дорожными работами на пр.Победителей - ул.Немига изменяется схема движения автобусных маршрутов", - говорится в сообщении.

Маршрут №57 будет двигаться по ул.Янки Купалы, пр.Независимости, ул.Городской Вал, ул.Немига и далее по маршруту в обоих направлениях.

Маршруты №1, 69, 119с - по пр.Независимости, ул.Городской Вал, ул.Романовская Слобода, ул.Мельникайте, пр.Победителей в обоих направлениях.

Маршрут №73 в направлении ДС "Веснянка" - по ул.Немига, ул.Романовская Слобода, ул.Мельникайте в обоих направлениях.

Маршрут №24 - по ул.Куйбышева, ул.Янки Купалы, пр.Независимости, ул.Городской Вал, ул.Немига в обоих направлениях.

Маршрут №38 - по ул.Богдановича, ул.Янки Купалы, пр.Независимости, ул.Городской Вал, ул.Немига в обоих направлениях.

Маршрут №91- по ул.Куйбышева, ул.Янки Купалы, пр.Независимости, ул.Городской Вал, ул.Романовская Слобода, ул.Мельникайте, пр.Победителей в обоих направлениях.

Маршрут №163 - в сторону Сухарево по ул.Немига, ул.Романовская Слобода, ул.Мельникайте и далее по маршруту.

Кроме того, организован временный автобусный маршрут 46Т - "пл. Бангалор - пл. Богушевича", следующий по ул.Богдановича, ул.Янки Купалы, пр.Независимости, ул.Городской Вал, ул.Немига.

"Минсктранс" отмечает, что в связи с дорожными работами на пр.Победителей - ул.Немига изменяется схема движения троллейбусных маршрутов.

Так, маршрут №40 следует со стороны ДС "Юго-Запад" до пл.Богушевича. Маршрут №53 следует со стороны Зеленого Луга до пл.Бангалор, со стороны Малиновки - до пл.Богушевича. Маршруты №29 и 37 следуют до ДС на Карастояновой.

Троллейбусы с увеличенным автономным ходом на маршрутах №40, 53 следуют по ул.Немига, ул.Городской Вал, пр.Независимости, ул.Янки Купалы и далее по маршруту.

Маршрут №12 отменен.-0-