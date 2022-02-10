10 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Движение общественного транспорта в районе моста на Немиге возобновится 11 февраля, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал "Минск. Официально".

"В связи с окончанием ремонтных работ на участках улично-дорожной сети центральной части города с 11 февраля восстанавливается движение по постоянным трассам автобусов маршрутов № 1, 24, 38, 57, 69, 73, 74с, 91, 119с, 163, 188с, 1008-ТК, 1024-ТК, 1053-ТК, 1056-ТК, 1073-ТК, 1111-ТК, 1119-ТК, 1146-ТК, 1153-ТК, 1346-ТК, а также троллейбусов маршрутов № 9, 12, 13, 14, 29, 37, 40, 40а, 46, 53, 57", - говорится в сообщении.-0-