Движение по четырем полосам открывается на участке трассы М6 от Ивья до Лиды

4 июня, Гродно /Корр. БЕЛТА/. На обновленном участке трассы М6 от Ивья до Лиды сегодня откроют движение по четырем полосам, сообщили корреспонденту БЕЛТА в РУП "Гродноавтодор".

Технологический пуск движения по четырем полосам обновленного участка трассы Минск-Гродно, как ожидается, состоится вечером.

"На участке протяженностью около 30 км от Ивья до Лиды завершены общестроительные работы. Дорога расширена с двух до четырех полос движения (по 2 полосы в каждом направлении). На разделительной полосе установлено ограждение", - отметили в РУП "Гродноавтодор".

Как ожидается, движение по четырем полосам вскоре будет открыто на всем протяжении трассы. В Гродненской области продолжаются работы на участке с 198-го по 161-й км (от Лиды до остановочного пункта "Смолярня" в Щучинском районе). Завершить общестроительные работы здесь планируется до 10 июня.

В Гродненской области реконструкция коснулась около 120 км трассы Минск - Гродно. Все работы ведутся в соответствии с графиком, участки вводятся в эксплуатацию поэтапно.-0-