Движение по мосту через Свислочь в Минске полностью открыто с 23 апреля

23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске ремонтируемый мост на пр.Машерова через реку Свислочь начали открывать для движения транспорта сегодня с 8 часов, сообщил БЕЛТА директор ГП "Гордорстрой" Александр Ярошик.

На время работ по креплению деформационных швов были закрыты две из шести полос. По выходным дням, периодически, из-за дополнительных ограничений передвигаться можно было лишь по одной полосе в каждом направлении.

Капитальный ремонт с модернизацией моста через Свислочь на пр.Машерова начался в середине прошлого года и велся поэтапно. Масштабный объем работ включал восстановление несущих конструкций сооружения, швов и дорожного полотна, замену опорных частей, организацию водоотлива с верхней части, ремонт лестниц, ведущих к набережной и т.д. "Ремонт завершится в начале мая. Остались работы под мостом, штукатурка, покраска, освещение. Разметка в ближайшую ночь будет наноситься", - добавил Александр Ярошик.

В хозяйственном ведении "Горавтомоста" находятся 103 моста и путепровода, а также 95 подземных и надземных пешеходных переходов. В том числе 69 мостов находятся в Минске, 34 - на Минской кольцевой автодороге.-0-