Движение по пр.Независимости в Минске временно ограничат 29 мая

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Движение транспортных средств по проспекту Независимости в Минске временно ограничат 29 мая, сообщили БЕЛТА в ГП "Столичный транспорт и связь".

В связи с этим ориентировочно с 11.10 до 11.40 будут внесены изменения в трассы движения некоторых маршрутов.

В частности, автобусы №100, 115Э, 1063-ТК, 1064-ТК, 1076-ТК, 1112-ТК, 1151-ТК, 1152-ТК, 1280-ТК, 1547-СК пойдут по пр.Независимости, улицам Свердлова, Ульяновской, Первомайской, З.Бядули, Козлова, пр.Независимости в обоих направлениях; автобус №100 на изменяемом участке сделает остановки "Стадион Динамо", "Захарова".

Автобусы №18, 26, 39 пойдут по улицам Захарова, Первомайской, З.Бядули, Козлова, пр.Машерова в обоих направлениях с выполнением всех остановочных пунктов на изменяемом участке.-0-