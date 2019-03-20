Движение по проспекту Машерова в Минске ограничат 22-25 марта

20 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Движение по проспекту Машерова в Минске временно ограничат 22-25 марта в связи с ремонтом. Об этом БЕЛТА сообщила старший инспектор по агитации и пропаганде ОГАИ Центрального РУВД Минска Анастасия Редько.

"С 23.00 22 марта до 4.00 25 марта в связи с проведением ремонтных работ на проспекте будет частично ограничено движение транспортных средств в районе моста через реку Свислочь. Движение будет организовано по одной полосе в каждом направлении", - проинформировала Анастасия Редько.

Госавтоинспекция просит водителей учитывать данную информацию при планировании маршрута движения.-0-