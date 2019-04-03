Движение по путепроводам на 2-м и 24-м км МКАД откроют в первых числах мая

3 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Движение по двум ремонтируемым путепроводам на МКАД планируется открыть в первых числах мая, сообщил сегодня журналистам директор предприятия "Гордорстрой" Александр Ярошик в пресс-центре БЕЛТА.

Ремонтируемые путепроводы (по два на каждом направлении) пересекают железную дорогу сообщением Минск - Москва (2,174 км МКАД) и Минск - Брест (24,12 км МКАД). К их капитальному ремонту с модернизацией специалисты приступили с начала года. "Открытие движение ожидается в первых числах мая, возможно, получится и раньше. Остались те виды работ, которым нужна хорошая погода, все балки смонтированы", - сказал Александр Ярошик.

После Дня Независимости работы продолжатся, закроется для движения вторая часть путепроводов. "Есть наработки, чтобы сократить сроки и к началу ноября открыть движение", - сказал Александр Ярошик.

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