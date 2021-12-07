Движение поездов на Московской линии минского метро приостанавливалось на несколько минут

7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. На Московской линии минского метро на несколько минут приостанавливалось движение поездов, сообщили БЕЛТА в столичной подземке.

"Сегодня на несколько минут останавливалось движение на Московской линии метрополитена в связи со сбоем в системе электрического снабжения движения поездов", - уточнили на предприятии.

В данный момент электроснабжение восстановлено. Метрополитен работает в штатном режиме.

Предприятие приносит извинения пассажирам за временные неудобства.-0-