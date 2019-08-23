Движение транспорта на участке пр.Независимости в Минске ограничат 24-26 августа

23 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске с 5.00 24 августа до 6.00 26 августа ограничат движение транспорта по пр.Независимости на участке от ул.П.Бровки до ул.Толбухина по нечетной стороне в связи с асфальтированием дороги. Об этом БЕЛТА сообщили в ГП "Столичный транспорт и связь".
Автобус №91 от пр.Независимости поедет по ул.Толбухина, К.Чорного, Калинина и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях.
Автобус №89э в сторону ДС "Уручье-2" будет двигаться по ул.К.Чорного, Толбухина, пр.Независимости и далее.
Автобус №115э в направлении АВ "Центральный" от Логойского тракта проследует по ул.Волгоградской, пр.Независимости и далее по маршруту.
Также в период проведения работ возможна кратковременная остановка движения пассажирского транспорта на пересечении ул.Сурганова и пр.Независимости. При укладке асфальта в районе остановок "Ст.м. Парк Челюскинцев", "пл.Калинина", "Дом Печати" в направлении пл.Я.Коласа движение всех проходящих маршрутов ненадолго отменят.-0-