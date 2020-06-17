Движение транспорта на участке улицы Щедрина в Минске ограничат с 20 по 22 июня

17 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске с 20 по 22 июня вводятся ограничения движения транспорта на участке улицы Щедрина. Соответствующее решение Мингорисполкома от 11 июня 2020 года №1891 опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

"В связи с ремонтными работами вводится ограничение движения транспортных средств по улице Щедрина на участке от пересечения с улицей Гая до пересечения с Долгиновским трактом с 1.00 20 июня до 6.00 22 июня", - сказано в документе.-0-