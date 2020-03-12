Движение транспорта в Минске временно ограничат из-за подготовки к параду 9 Мая

12 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске из-за подготовки к параду 9 Мая будет временно ограничено движение всех видов транспорта с 16 марта по 16 апреля, сообщили БЕЛТА в "Минсктрансе".
В эти дни в городе будут проходить тренировки механизированной колонны. Так, боевые машины на гусеничном движителе поедут по маршруту ул.Основателей - автодорога Н-9067. А боевые машины на колесном ходу проследуют по ул.Основателей - ул.Скорины - МКАД - аэродром Липки.
Начало движения колонны для тренировок на аэродроме Липки запланировано на 17, 24, 31 марта, 7, 14 апреля. В эти дни движение транспорта по трассам следования техники ограничат с 4.50.
Машины будут возвращаться с аэродрома 19, 26 марта, 2, 9, 16 апреля. Ограничение движения запланировано с 19.50.
Время прохождения колонны составит около 60 минут.
На время прохождения механизированных колонн движение маршрутов городского пассажирского транспорта изменят или приостановят.-0-