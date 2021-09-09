Движение транспорта временно ограничат на Р53 в черте Жодино

9 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Движение транспорта временно ограничат сегодня на 34-м км автодороги Р53 Слобода - Новосады в черте Жодино, сообщает БЕЛТА со ссылкой на УВД Минского облисполкома.

На этом участке с 20.00 до 22.00 запланировано проведение следственного эксперимента по факту ДТП, которое произошло ранее. "Движение всех видов транспортных средств на данном участке будет временно ограничено во всех направлениях", - отметили в УВД.

Госавтоинспекция Минской области просит водителей с пониманием отнестись к этому мероприятию и рекомендует планировать время и маршрут движения с учетом указанной информации.-0-