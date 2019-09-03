Движение в районе площади Я.Коласа восстановлено

3 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске полностью восстановлено движение транспорта на участке проспекта Независимости в районе площади Якуба Коласа, сообщили в УГАИ УВД Мингорисполкома.

Восстановительные работы по состоянию на 10.00 полностью завершены, движение организовано в обычном режиме.

На участке около дома №47 на проспекте Независимости целые сутки велись аварийные дорожные работы: здесь из-за естественного износа произошел прорыв водопровода. На время работ было ограничено и частично перекрыто движение по проспекту.-0-