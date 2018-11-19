Движение в центре Минска и на МКАД временно ограничат 19 ноября

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. УГАИ ГУВД Мингорисполкома предупреждает о временных ограничениях движения всех видов транспорта в центре Минска и на МКАД. Соответствующую информацию столичная Госавтоинспекция распространила через свой аккаунт в "Телеграм", сообщает БЕЛТА.
Ограничения будут действовать на некоторых участках проспектов Победителей и Независимости, а также МКАД. Как пояснили в ГАИ, они вводятся в связи с передвижением по городу зарубежных делегаций. Госавтоинспекция просит учитывать эту информацию при выборе маршрута и способа передвижения.-0-
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