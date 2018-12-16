Движение затруднено по улице Орловской в Минске

16 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Движение затруднено по улиц Орловской в Минске. Об этом сообщает телеграм-канал УГАИ ГУВД Мингорисполкома, передает БЕЛТА.

"В настоящее время из-за ДТП на пересечении улиц Орловской и Нововиленской затруднено движение транспорта по улице Орловской со стороны проспекта Победителей", - говорится в сообщении ГАИ. Госавтоинспекция просит учитывать данную информацию при планировании маршрута движения.

Как сообщалось ранее, сегодня утром на пересечении улиц Орловская и Нововиленская столкнулись две легковушки. Одна из машин в результате опрокинулась и въехала в светофор. Ее водитель и пассажир доставлены в больницу.-0-