Дворец культуры открыли после реконструкции в Коммунаре

1 июля, Буда-Кошелевский район /Корр. БЕЛТА/. В агрогородке Коммунар Буда-Кошелевского района после масштабной реконструкции открыли Дворец культуры. Новоселье продолжило череду приятных подарков - открытий важных социальных объектов в преддверии Дня Независимости, передает корреспондент БЕЛТА.

Приветствие коллективу Дворца культуры и жителям агрогородка направил председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей. Он отметил, что Коммунаровский ДК можно без преувеличения назвать многофункциональным центром. "Здесь под одной крышей расположены Дворец культуры, библиотека, филиал детской школы искусств, спортивный комплекс. Все, что необходимо для гармоничного развития ребенка", - подчеркнул руководитель региона. В подтверждение сказанному он привел факты: в кружках и секциях занимается каждый четвертый ребенок агрогородка, в библиотеку записаны практически все местные школьники.

Геннадий Соловей обратил внимание: именно в сельской местности бережно хранятся традиции предков, уникальная самобытность. "Примером может стать и ваш народный вокальный ансамбль "Калиница", который уже стал настоящим брендом Буда-Кошелевского района", - добавил он.

"Я очень рад, что и дети, и молодежь, и взрослое население не только Коммунара, но и близлежащих населенных пунктов возобновят занятия в кружках, секциях, будут именно здесь, в храме искусства, проводить свои праздники и встречи. В идеале в каждом крупном поселке, деревне должна быть такая точка культурного роста, ведь мы хотим воспитать подрастающее поколение здоровым, хорошо образованным, духовно богатым", - заключил губернатор.

Заместитель председателя облисполкома Владимир Привалов на церемонии открытия поблагодарил за работу строителей и всех, кто причастен к созданию нового облика дворца. Он пожелал, чтобы в стенах учреждения зажигались юные яркие звездочки, которые своим творчеством смогли бы прославить на международных аренах не только Гомельскую область, но и всю страну.

На укрепление материально-технической базы от облисполкома Владимир Привалов передал сертификат на Br300 тыс.

Дворец культуры 1973 года постройки ранее находился в ведении местной птицефабрики. В 2005-м здание передали на баланс отдела культуры. Оно требовало капитального ремонта. Строительные работы шли в несколько этапов, в определенный момент приостанавливались. В 2018 году из областного бюджета выделили средства на возобновление работ. "Во время ремонта заменили теплосети, электропроводку, кровлю здания и много других важных элементов как снаружи, так и внутри", - отметил заведующий ДК Андрей Кабаев.

Он рассказал, что в учреждении функционируют 11 творческих объединений. "Из них 7 ведут кружковую работу, 4 - это любительские объединения - детские и взрослые. Например, сейчас идет набор в танцевальный и вокальный коллективы. Мы видим интерес и со стороны юных талантов, и их родителей", - добавил заведующий.

В агрогородке проживает почти 2,5 тыс. человек, более 450 из них - молодежь. Здесь располагается одно из крупнейших в регионе агропромышленных предприятий "Белоруснефть-Особино", которое также внесло свой вклад в новый облик Дворца культуры. -0-

Фото Сергея Холодилина