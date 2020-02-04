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04 февраля 2020, 14:30

Единая областная служба 115 заработала в Могилеве

Фото из архива
Фото из архива

4 февраля, Могилев /Анастасия Гузовская - БЕЛТА/. Единая областная служба жилищно-коммунального хозяйства начала работать в Могилеве. Разместилась она на базе Могилевского областного центра информационных систем, передает корреспондент БЕЛТА.

До этого в каждом крупном населенном пункте области существовали свои контакт-центры, например, в Кричеве он заработал весной 2018-го, в декабре того же года - в Могилеве. Однако появилась необходимость более строго контролировать процесс выполнения работ.

Как отметил начальник управления жилищно-коммунального хозяйства Могилевского облисполкома Андрей Киблов, это послужило одной из причин создания в области единой службы. Теперь звонки жителей региона по номеру 115 принимают централизованно и круглосуточно 24 специалиста в Могилеве.

"Мы проанализировали количество поступающих звонков и сделали вывод, что не всегда поставщики услуг объективно и своевременно реагируют на заявки, поступающие от населения. Было принято решение, создать единую областную службу 115, которая независимо от обстоятельств, будет качественно выполнять свою работу: принимать звонки, составлять необходимые документы и заявки и направлять в ответственные организации, - отметил Андрей Киблов. - После того, как заявка была обработана, а проблемы устранены, в областную службу поступит ответ. Это позволит увидеть, удовлетворен ли обратившийся человек решением его ситуации либо данную проблему необходимо продолжать держать на контроле. В каждом населенном пункте есть ответственные лица, которые будут до последнего шага проверять выполнение работ на местах".

Работает областная служба 115 круглосуточно: в смену звонки от жителей Могилевской области принимают 12 человек. Все в онлайн-режиме: на экране можно проследить, сколько звонков поступило, сколько обрабатывается и самое большое время ожидания. За неделю тестовой работы самое длительное ожидание составило 30 секунд. Самыми частыми заявками граждан за это время стали обращения по поводу освещения улиц, дворов и подъездов. Это объясняют тем, что сейчас рано темнеет. Люди обращаются за помощью, если в их доме протекает кран, требуется повесить люстру или переклеить обои. Звонят из-за отсутствия или недостаточного отопления в жилых помещениях, прорывов труб или отсутствия электроснабжения. Иногда жители области обращаются, чтобы проконсультироваться.

По словам директора Могилевского областного центра информационных систем Романа Вилигурова, у диспетчерской службы есть возможности расширить при необходимости штат сотрудников.

"Самое большое количество звонков от жителей поступает во время подключения и отключения отопления. Для такого сезона или крупной аварии наш диспетчерский центр может расшириться: дополнительно оборудовано еще 4 рабочих места. Кроме этого, в штате есть три аналитика, которые в случай необходимости тоже могут принимать заявки от населения. Начальник и заместитель тоже проходили необходимую подготовку и могут выполнять обязанности специалистов по работе с клиентами", - подчеркнул Роман Вилигуров.

Идея создать областную службу жилищно-коммунального хозяйства появилась летом 2019 года. Тогда началась разработка проекта с учетом технических потребностей будущего центра. Расположилась служба 115 по соседству с расчетно-кассовым центром №5, который входит в состав центра информационных систем. Здесь жители Могилева могут оплатить жировку, проконсультироваться по вопросам начисления оплаты за ЖКУ, получить разнообразные справки и документы. "Ремонт помещений занял около месяца. Закупили и установили необходимое оборудование, наладили взаимодействие с другими жилищно-коммунальными предприятиями. Провели обучение персонала. Сфера ЖКХ - одна из самых сложных. Это необходимо учитывать при работе с обратившимися: быть вежливыми, аккуратными в общении, чтобы не давать дополнительных причин для стресса. И наши сотрудники это прекрасно понимают, - рассказал Роман Вилигуров. - Появление такой единой службы должно поднять на более высокий уровень работу жилищно-коммунального хозяйства. Помочь оперативнее, а главное, качественнее устранять проблемы, с которыми сталкиваются в повседневной жизни наши граждане".-0-

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