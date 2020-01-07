Единственная в Минской области детско-юношеская спортшкола по конному спорту открылась после ремонта

7 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Торжественное открытие детско-юношеской спортивной школы профсоюзов конного спорта им. Е.И.Дементьева и рождественский праздник прошли сегодня в деревне Зазерье Пуховичского раойна, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Федерации профсоюзов.

"Школа, в которой мы сегодня находимся, по-своему уникальная, - отметил во время открытия председатель Федерации профсоюзов Михаил Орда. - Это единственная спортивная школа по конному спорту в Минской области. И здесь занимаются не только местные дети, но и дети из соседних деревень и городов".

Всего в школе обучаются более 60 детей. Среди них немало победителей международных, республиканских соревнований. "Чтобы добиваться высоких результатов в спорте, необходима хорошая тренировочная база. Поэтому мы приняли решение о проведении здесь капитального ремонта. За полтора года отремонтированы и утеплены конюшни, административные здания, полностью преобразили манеж - и сегодня школа может не только проводить занятия в комфортных условиях, но и принимать соревнования. Я думаю, это хороший вклад в будущие достижения детей, в развитие этой спортивной школы, которой в этом году исполняется уже 35 лет", - рассказал Михаил Орда.

В целом профсоюзы развивают детский спорт уже более 80 лет. В 107 спортивных школах занимается около 40 тыс. детей. Причем многие учреждения расположены именно в сельской местности, и во многих случаях это практически единственная возможность для детей получить хорошую спортивную подготовку.-0-

Фото Федерации профсоюзов Беларуси