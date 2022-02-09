Единую виртуальную площадку для обмена молодежными проектами создадут в Витебской области

9 февраля, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Заинтересовать и удержать на малой родине молодежь, на которую сегодня делается ставка в развитии региона, можно не только финансово, но и дав им возможность для самореализации. На встрече в Витебске со студентами и представителями администрации вузов области такое мнение, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА о кадровой политике областной власти, выразил председатель облисполкома Александр Субботин.

Основной целью встречи главы области с молодежным активом на диалоговой площадке "Сильные регионы - основа процветающего государства" в Витебском государственном университете имени П.М.Машерова (ВГУ) было знакомство с идеями и проектами, которые студенты могут предложить в различных сферах. Ректоры и проректоры вузов области также внесли свои предложения. Ректор ВГУ Валентина Богатырева отметила, что для сетевого взаимодействия, обмена опытом, идеями, проектами, наработками в исследовательской и научной работе студентам не хватает единой молодежной площадки, в том числе виртуальной. Интернет-площадку руководитель вуза предложила создать на нейтральном ресурсе, не привязанном к какому-то учреждению высшего образования. Александр Субботин поддержал идею открыть такой молодежный портал, добавив, что в него можно включить как студентов вузов, так и учащихся ссузов.

На встрече молодежь практически сразу нашла точки пересечения взаимных интересов. Одной из них стали проекты по благоустройству витебского парка культуры и отдыха им. Советской армии. Над макетами новой зоны отдыха для всех поколений уже по отдельности работают в ВГУ, витебском филиале МИТСО, Витебском государственном технологическом университете. К студентам из областного центра могут присоединиться будущие архитекторы и дизайнеры из Полоцкого государственного университета. На единой виртуальной площадке, к разработке которой планируют приступить в ближайшее время, заинтересованные и креативные молодые люди смогут как обменяться своими наработками, так и собрать воедино все идеи. Александр Субботин добавил, что и рядовые жители на встречах, личных приемах, в обращениях выражают свои соображения по поводу улучшений, которые могут сделать излюбленный парк местом притяжения для витебчан и гостей города. "Я думаю, что мы - представители областной и городской власти - постараемся саккумулировать все проекты и предложения и выбрать оптимальный вариант не только для благоустройства парка в Мазурино. Я жду от вас идей по другим преобразованиям в Витебске: набережной, Московского проспекта, дворовых территорий - мы открыты для ваших проектов и выслушаем каждого", - заверил студентов председатель облисполкома.

Еще одно предложение, нашедшее отклик у студентов, также внесла Валентина Богатырева. Ректор ВГУ считает, что молодежи нужны совместные неформальные мероприятия. Молодежный слет для представителей всех вузов мог бы стать еще одним шагом к сплочению. "Нужно выбрать дату для такого областного молодежного слета. Он мог бы проходить в начале семестра, например, в сентябре. Желательно, чтобы мероприятие выпадало на выходные. И попасть на него смогут не обязательно отличники в учебе, а именно креативные, инициативные студенты, готовые выдвигать идеи и реализовывать их. Они должны буквально гореть новыми проектами и по велению души работать на благо как своего вуза, так и всей области", - подытожила Валентина Богатырева.

Вместе с тем ректор Витебской государственной академии ветеринарной медицины Николай Гавриченко подчеркнул, что студенческие проекты и инициативы не следует дробить, если молодежь желает добиться значительных успехов. Руководитель ведущего белорусского вуза ветеринарной направленности подчеркнул, что чем сильнее и сплоченнее коллектив, работающий над реализацией любого проекта, тем более эффективным будет результат. Вузы области уже практикуют такое взаимодействие, например, с общественными объединениями: союзом женщин, Красным Крестом, "Белой Русью". Волонтерская деятельность, помощь бездомным животным, работы по наведению порядка в городском пространстве - во всех этих мероприятиях студенты очень активно участвуют. Теперь у них появится возможность еще и для межвузовской работы вне учебного плана.

"Такие встречи помогают власти не просто познакомиться с молодежными проектами. Мы будем присматриваться и к потенциальным кадрам для нашего региона, которые способны вносить серьезные предложения для улучшения жизни. Мы делаем ставку на молодежь, она может и готова работать на свое будущее и, соответственно, всей области. Достойная зарплата, жилье - это те элементарные вещи, которыми мы можем привлечь молодых специалистов, но удержать их в регионе можно, только дав им возможность для развития, показав заманчивую перспективу", - отметил глава области.-0-

Фото Александра Хитрова