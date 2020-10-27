Единый день безопасности дорожного движения пройдет в Минске 30 октября

27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Единый день безопасности дорожного движения, направленный на профилактику дорожно-транспортного травматизма пешеходов, пройдет под девизом "Пешеходный переход - место встречи вежливых людей!" в Минске 30 октября, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

За 9 месяцев текущего года на территории Минска зарегистрировано 161 ДТП с участием пешеходов, в которых 158 человек получили травмы различной степени тяжести и 12 - погибли. По вине водителей транспортных средств совершено 69% наездов на пешеходов.

"За окном осень, а это значит, что световой день сокращается, начались дожди, в связи с чем видимость на дорогах значительно ухудшилась, и в свою очередь этот фактор может привести к увеличению количества дорожно-транспортных происшествий. По статистике ухудшение погодных условий увеличивает число наездов на пешеходов. Чтобы не попадать в ДТП и не рисковать жизнью и здоровьем, водителям нужно правильно выбирать манеру поведения на дороге в зависимости от погодных условий, распознавая потенциальную опасность заранее. Пешеходам также следует обозначить себя, детей и пожилых членов семьи фликерами. Это простой, но очень действенный способ стать заметным на дороге", - отметили в ведомстве.

Столичная Госавтоинспекция призывает водителей быть особо внимательными при проезде пешеходных переходов, детских учреждений и остановок общественного транспорта. Только увидев приближающегося к переходу маленького пешехода, нужно плавно снизить скорость и быть готовыми в любой момент остановиться. Кроме того, важно быть особенно осторожными во дворе, где из-за любой стоящей машины или дерева под колеса автомобиля может выбежать ребенок.-0-