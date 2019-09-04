Единый день безопасности проведут спасатели в двух ТЦ в Минске 5 сентября

4 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мероприятия акции "Единый день безопасности" пройдут 5 сентября в двух столичных торговых центрах, сообщили БЕЛТА в Минском городском управлении МЧС.

"Приуроченные к Единому дню безопасности мероприятия пройдут 5 сентября с 10.00 до 11.00 в ТРЦ Green City на ул.Притыцкого, 156 и с 11.00 до 12.00 в гипермаркете "Корона" на ул.Денисовкой, 8. Будет организована работа тематических площадок МЧС, БДПО, ГАИ, ОСВОД, "Мингаза", Красного Креста", - рассказали в управлении. Вниманию гостей будет предложена развлекательная программа с конкурсами и полезными подарками, выставка техники и оборудования Фрунзенского РОЧС.

Как сообщалось, акция "Единый день безопасности" проходит в Беларуси 1-10 сентября. В эти дни проводятся профилактические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций, правонарушений и преступлений, а также по обучению поведению в условиях ЧС, оказанию первой медицинской помощи. В программе учения и тренировки по реагированию на чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера - на опасных объектах и в зданиях с массовым пребыванием людей. Проверят и систему оповещения, в том числе через SMS. На 9 и 10 сентября во всех школах запланирована отработка планов эвакуации на случай возникновения пожара. Спасатели в эти дни будут проводить классные часы, где поговорят с детьми о правилах безопасности.-0-