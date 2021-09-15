Единый день приема предпринимателей проведет сегодня прокуратура Могилевской области

15 сентября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Могилевской области проведет сегодня единый день приема предпринимателей. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в ведомстве.

Мероприятие направлено на формирование открытого диалога о существующих проблемах при ведении бизнеса у субъектов хозяйствования, в том числе индивидуальных предпринимателей. Основная тема единого дня приема предпринимателей - проблемные аспекты применения законодательства при ведении бизнеса.

Мероприятие пройдет с 10.00 до 13.00 в Могилевском городском центре развития малого предпринимательства по ул.Ленинской, 21.-0-