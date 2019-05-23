Экологические проблемы бассейна Западной Двины обсудят эксперты в Витебске

23 мая, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Витебской областной научно-технической библиотеке 25 мая пройдет круглый стол "Экологические проблемы бассейна Западной Двины" с участием экспертов, сообщили корреспонденту БЕЛТА организаторы.

Планируется, что мероприятие соберет общественных экологов, представителей власти, природоохранных и научных организаций, журналистов и местных активистов. Участники проведут анализ экологических проблем бассейна Западной Двины. Также предполагается инициировать создание сети местных хранителей рек и формирование общественного консультационного совета бассейна Двины.

До 2020 года в Беларуси запланировано создание трех бассейновых советов крупнейших трансграничных рек - Западной Двины, Немана и Западного Буга. Их цель - разработка рекомендаций по охране и рациональному, устойчивому использованию водных ресурсов. Решения бассейновых советов учитываются при разработке планов управления речными бассейнами, при разработке программ в области охраны и использования вод в границах речных бассейнов. В состав советов включаются представители государственных органов, водопользователей, общественных объединений и научных организаций.

Организаторами круглого стола выступили Центр экологических решений и Витебская областная научно-техническая библиотека.-0-