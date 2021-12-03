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03 декабря 2021, 12:51

Экономический суд Минской области получил собственное здание

3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ежегодно в Беларуси вводится по 4-5 новых зданий судов, оснащенных современными технологиями для электронного правосудия, - это достойно судебной системы страны. Об этом заявил сегодня председатель Верховного суда Республики Беларусь Валентин Сукало на торжественной церемонии открытия после капитального ремонта и модернизации здания экономического суда Минской области, передает корреспондент БЕЛТА.

"Приятно, что такое событие происходит накануне нашего профессионального праздника - Дня юриста, - сказал Валентин Сукало. - Это третий дом правосудия, который мы открываем в этом году. Данный проект был одним из самых сложных для реализации и уникальных. Здание историческое, в центре города. Нам удалось сохранить внешний архитектурный облик и наполнить современным содержанием, с тем чтобы правосудие здесь осуществлялось с использованием цифровых технологий. Конечно, на это здание было много желающих, но Верховный суд решил, что здесь будет размещаться один из крупных экономических судов - Минской области".

Дело в том, что до сих пор экономический суд столичного региона не имел собственного здания и занимал первый этаж одного из административных офисных зданий Минска.

Теперь в его распоряжении здание на ул.Володарского, 8, построенное в 1954 году в стиле неоклассицизма, которое имеет статус историко-культурной ценности и охраняется государством как составная часть исторического центра столицы. Вот уже 30 лет в здании размещаются судебные инстанции. До 2014 года здесь располагался Высший хозяйственный суд. Затем по 5 апреля 2019 года здание занимали две судебные коллегии Верховного суда - по экономическим делам и по делам интеллектуальной собственности.

В ходе ремонтно-реставрационных работ восстановлен первоначальный внешний облик здания с элементами архитектурного декора - на основе архивных материалов. Внутренние интерьеры выполнены в современном классическом стиле.

В здании суда площадью около 3 тыс. кв.м располагаются 8 залов судебных заседаний разных размеров: по четыре на каждом из двух этажей. Они оборудованы подсистемами аудио- и видеофиксации, протоколирования хода судебного разбирательства и видео-конференц-связи АИС судов общей юрисдикции.

Обустроены кабинеты судей и работников аппарата суда, конференц-зал на 48 мест с комнатой переговоров, архив, помещение для приема граждан, иные служебные помещения, предусмотрена безбарьерная среда для людей с ограниченными физическими возможностями.

Строительство обошлось почти в Br10,8 млн собственных средств (от принудительного сбора). "Это непросто в нынешних условиях. И потому мы тем более гордимся такими зданиями и будем продолжать эту работу, - подчеркнул Валентин Сукало. - В этом году нам предстоит открыть еще один суд - в Жабинке. Думаю, к Новому году введем". По его словам, если каждый год открывать по 4 новых суда, а капремонт с реконструкцией проводить по 15-18 зданий, то удастся выполнить программу обновления, реконструкции и строительства новых судов к 2025 году. И все суды - всего их 152 - будут типовыми с современной начинкой.

К открытию Валентин Сукало передал председателю экономического суда Минской области Эдуарду Максимовичу ключи от нового служебного автомобиля.-0-

Фото Андрея Покумейко

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