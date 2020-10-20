Экономический суд Витебской области начал процедуру банкротства УП "Витрайкомхоз"

20 октября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Экономический суд Витебской области возбудил производство по делу о банкротстве унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства "Витрайкомхоз" и назначил защитный период сроком на 2 месяца, сообщил корреспонденту БЕЛТА судья Анатолий Гуреев.

Инициатором обращения в суд стало само предприятие. Решением Витебского райисполкома, который выступает учредителем "Витрайкомхоза", признано нецелесообразным досудебное оздоровление должника.

Согласно предварительному заключению Департамента по санации и банкротству Министерства экономики, по состоянию на 1 июля 2020 года обязательства организации составили более Br14,6 млн, что в 11 раз превышает дебиторскую задолженность (Br1,3 млн). На долю просроченных долгов приходится 20% от общей суммы обязательств. Финансово-хозяйственная деятельность предприятия убыточна. По итогам 6 месяцев 2020 года получен чистый убыток в размере Br280 тыс., за 2019-й - Br1,1 млн. Коэффициенты текущей ликвидности и обеспеченности собственными оборотными средствами ниже нормативных значений, что свидетельствует о неплатежеспособности организации, которая приобретает устойчивый характер.

Защитный период установлен до 11 декабря 2020 года для обеспечения сохранности имущества и проверки наличия оснований для открытия конкурсного производства. Временным управляющим назначен Евгений Бирюков. Суд также назначил экспертизу финансово-хозяйственной деятельности, финансового состояния и платежеспособности должника.

УП ЖКХ "Витрайкомхоз" зарегистрировано в июле 1991 года. Предприятие специализировалось на работах по благоустройству территорий, а также обслуживании котельных в Витебском районе. В 2020 году "Витрайкомхоз" передал 17 котельных на баланс ГП "ВПКиТС". По состоянию на 25 октября 2020 года в штате организации числилось 109 работников.-0-