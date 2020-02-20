Экорынок под Минском планируют открыть в первом полугодии

20 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экорынок, который строится в деревне Валерьяново Минского района, планируется открыть в первом полугодии этого года, сообщил председатель Миноблисполкома Александр Турчин сегодня на заседании по вопросу развития фермерских хозяйств области, сообщили БЕЛТА в Миноблисполкоме.

"Мы уже начинаем заключать предварительные договоры с хозяйствами, которые готовы на постоянной основе поставлять свою продукцию на экорынок. Цена аренды будет очень комфортной, - рассказал Александр Турчин. - Не все фермеры смогут себе позволить поставить на рынке постоянного продавца, поэтому мы рассматриваем еще один вариант. Возможно, какая-то компания будет закупать у вас продукцию и самостоятельно продавать ее на экорынке. Открытие объекта запланировано на первое полугодие 2020 года".

По словам губернатора, будет максимально задействована большая открытая площадка. Возможно, фермеры смогут продавать свой товар с машины.

Рынок для продажи экологических продуктов возводится по поручению Президента. Это многофункциональный четырехэтажный комплекс площадью 20 тыс. кв.м. Упор сделают на экологически чистую продукцию. Свои товары представят многие сельхозпроизводители: от фермерских хозяйств до крупных аграрных предприятий. Приобрести можно будет молочные, мясные продукты, овощи и фрукты. На этажах здания разместятся офисы, фуд-холл, ремесленные мастерские, детские зоны. Инвесторами выступают ОАО "Агрокомбинат "Дзержинский", УП "Агрокомбинат "Ждановичи", ООО "Велес-Мит" и ОАО "Минский молочный завод №1".-0-

Фермерские хозяйства могут стать одной из точек роста экономики Минской области - Турчин Обращаясь к фермерам, губернатор Александр Турчин обратил внимание, что в Миноблисполкоме приступили к разработке программы развития центрального региона на следующую пятилетку.