Экотропу строят в заказнике "Споровский"

15 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Березовском районе в республиканском биологическом заказнике "Споровский" строят новую экологическую тропу. Работы проводятся по проекту глобального экологического фонда Wetlands. Проект реализуется ПРООН в партнерстве с Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси. Об этом сообщил корреспонденту БЕЛТА директор заказника Вадим Протасевич.

Старая экотропа в "Споровском" была линейной, то есть в обе стороны вела по одному маршруту. "Она пришла в негодность. Мы воспользовались возможностью построить новую. Благодарны, что проект поддержал нашу идею. Новая тропа будет кольцевого типа протяженностью 1,5 км с двумя переправами через реку Ясельда", - рассказал Вадим Протасевич.

Строители уложили уже практически весь деревянный настил. Еще нужно установить паромные пирсы, обустроить большую смотровую площадку на болоте и несколько мест для отдыха. В дополнение к существующему будет приобретен второй паром. "Тропа будет доступна в том числе для инвалидов-колясочников и велосипедистов. Можно будет как с экскурсоводом, так и без сопровождающего прогуляться, увидеть болотных обитателей и просто подышать свежим воздухом", - подчеркнул директор заказника.

Строительство экотропы намечено выполнить до конца весны. Затем планируется установить интерактивные стенды с информацией о болотных обитателях, фигурки животных в натуральную величину. Также есть идея создать в парковой зоне сенсорную площадку.

"В прошлом году из-за пандемии число посетителей заметно уменьшилось, но к концу года белорусы стали больше интересоваться внутренним туризмом. Если раньше в основном приезжали школьники и студенты, то в 2020-м уже больше взрослых людей у нас отдыхало", - добавил Вадим Протасевич.-0-