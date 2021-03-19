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19 марта 2021, 16:53

Экотур по сельскому хозяйству

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КСУП "Городокский" – отличный пример того, что сельское хозяйство – это не только производство молока и мяса, урожай яровых и озимых. Здесь активно работают сразу по нескольким направлениям: занимаются коневодством, рыбоводством и даже планируют построить агроусадьбу и проводить экскурсии для туристов. Показать гостям действительно есть что!

Диверсификация на селе

Кожан-Городок, где находится центральная усадьба КСУП "Городокский", – настоящий рай для путешественников. Количество здешних достопримечательностей удивит даже самого искушенного туриста. С директором хозяйства Сергеем Дубляниным насчитали как минимум десяток мест, которые обязательно нужно посетить в агрогородке. В скором времени хозяйство будет приглашать не только на экскурсии, но и на современную агро­усадьбу, где гости смогут вкусно пообедать и с комфортом переночевать.

– Сейчас готовим документы об открытии на базе нашего хозяйства такого направления, как агроэкотуризм. У нас есть на что посмотреть: многовековые дубы, местная Видиж-гора, родник с чистейшей водой, – отмечает руководитель. – Святониколаевская церковь – это визитная карточка нашего поселка. Другой такой в Беларуси не найти. Она напоминает знаменитую Пизанскую башню тем, что ни один из ее куполов не смотрит в небо вертикально.

После познавательных прогулок по окрестностям можно отправиться на базу отдыха с баней, которую когда-то построило хозяйство на берегу пруда. Небольшое озерцо облагорожено: к причалу пришвартованы катер и лодки. Да и без улова точно никто не останется: карп, толстолобик, щука – каждый сезон водоем проходит зарыбление. В беседке можно отведать наваристой ушицы и полюбоваться природной красотой здешних мест.

Городокские скакуны

Коневодство – еще одно важное направление в "Городокском". Заниматься разведением лошадей здесь начали совсем недавно: первую партию закупили в декабре прошлого года. Тогда же получили и паспорт племенного хозяйства. Так что сегодня "Городокский" может выращивать и продавать представителей сразу двух пород: белорусской и полесской упряжной. Хотя, как признается Сергей Дублянин, только лишь разведением лошадей здесь не ограничатся. В планах – открыть детско-юношескую школу верховой езды.

– В первую очередь это дело для души, а уж потом для дохода. Когда-то в хозяйстве уже занимались коневодством. С тех пор осталась старая конюшня с просторными денниками для лошадей, выгульной площадкой. Думали перестроить ее под телятник, а после решили: почему бы не закупить лошадей? В декабре привезли сразу 23 скакуна, из которых 6 – представители белорусской упряжной породы, остальные – полесской.

За первый месяц родилось 6 жеребят, – рассказывает директор и признается, что не так-то просто оказалось найти грамотного специалиста, способного профессионально ухаживать за поголовьем.

Важно, чтобы у человека горели глаза, чтобы он любил лошадей, считает руководитель. Искать такого энтузиаста пришлось не одну неделю, пока на собеседование не пришел местный житель Михаил Корзун.

– Все это мне знакомо с детства: родители в молодости работали конюхами, ухаживали за лошадьми. Поэтому я, не раздумывая, согласился на предложение Сергея Аркадьевича и вот уже который месяц работаю в хозяйстве. Лошади хоть и дикие, но приручать их получается. За одной кобылой я три утра ходил, подкармливал, пока она не разрешила себя погладить. Так что, думаю, взаимопонимание мы с ними быстро найдем, – улыбается Михаил. – Главное – уважать животных, относиться к ним ласково. Если вспомнить историю, то человечество все имеет благодаря лошади: они с людьми пахали, воевали, строили.

Элитное земледелие

За новыми делами, конечно, не забывают в КСУП "Городокский" свои основные направления деятельности – производство молока и мяса, выращивание элитных семян. Экспериментируют с сортами, вводят новые культуры – одним словом, работают здесь на результат по всем отраслям.

Так, в прошлом году впервые в хозяйстве посеяли гречку. Со 150 га получили неплохую урожайность – 18 ц/га. Культура, по сегодняшним меркам, рентабельная – 184%. В закромах хозяйства осталось порядка 19 тонн гречки, которую в сезон можно реализовать по более выгодной цене.

– На семенные цели тонна гречки стоит 1500 рублей, в качестве продовольствия – 900 рублей. В этом году под культуру отведем 200 га, – уточняет директор. – Экономически выгодная культура у нас – это рапс. Произвели в 2020-м 272 тонны, получили с продажи 125 тыс. рублей чистой прибыли. Хорошей была урожайность картофеля – 247 ц/га, реализовали почти 570 тонн. Сорта в основном белорусские – "вектор", "королева Анна".

К слову, местный агроном Сергей Скиба, который, собственно, и несет ответственность за все поля и урожаи, в хозяйстве работает с 1991 года. Земли эти, как говорит, знает досконально. Правда, все сложнее стало что-то планировать и предугадывать результат.

– Зона рискованного земледелия – и этим все сказано. Однозначно каждый год не похож на предыдущий. Сезон-2020 сложился относительно неплохо: при средней балльности земель (22,2) мы получили свыше 30 ц/га урожайности, – отмечает главный агроном. – Какой станет весна, не возьмусь пока сказать: в прошлом году в конце января мы уже вышли в поле, а сейчас в марте снег лежит. Пока вносим удобрения: 10 – 15 сантиметров снежного покрова это позволяют делать, зато потом работы меньше и можно сосредоточиться на посевной.

Плюс по молоку

Директор КСУП "Городокский" уверен, что каждый из объектов сельхозпредприятия должен эксплуатироваться эффективно и давать прибыль, поэтому в животноводстве тоже полный порядок. Общее поголовье КРС в хозяйстве 3028 голов, из которых 1080 – коровы. Дойное стадо сконцентрировано на двух молочно-товарных комплексах. Их реконструкцией занимались более 8 лет назад, поэтому в скором времени предстоит очередной ремонт. Например, в "Лахве" планируется строительство нового комплекса на 470 голов. Кстати, в хозяйстве есть не только своя бригада строителей, но и собственный столярный цех, где производятся все детали, необходимые для возведения и реконструкции животноводческих объектов.

– По итогам 2020-го удой на корову по хозяйству – 5298 килограммов молока. Выручка составила 1 800 млн рублей, при 23,6% рентабельности. Все молоко сортом высший и экстра реализуем на Лунинецкий молочный завод, – уточняет Сергей Аркадьевич. – Задача на этот год – нарастить удои как минимум на 10%.

В предчувствии посевной

Технику в хозяйстве всегда стараются поддерживать в идеальном состоянии. Машинный двор предприятия не раз признавался одним из лучших на Брестчине. Даже зимой на его территории чистота и полный порядок: в боксах своего часа ждут комбайны. По мере необходимости закупают новые агрегаты. Так, в прошлом году приобрели новый кормораздатчик. В планах – пополнить арсенал машинно-тракторного парка еще двумя тракторами.

Сейчас на мехдворе кипит работа – последние приготовления машин к горячему посевному сезону, а за ним и к уборочной-2021.

Механизатора Сергея Иванова внимание журналистов никак не отвлекает от рабочего процесса. Еще бы, ведь в хозяйстве он трудится больше 17 лет.

Не раз становился победителем районных соревнований. Вот и сезон-2020 не стал исключением – намолот составил 2200 тонн зерновых. В феврале Сергей Иванов вернулся со Всебелорусского народного собрания, в котором участвовал как делегат от Лунинецкого района.

– Делегатом был уже во второй раз. Всегда выступаю за мирную, процветающую Беларусь, которая есть у нас сегодня, – отмечает он. – Такого мнения придерживаюсь и сейчас.

Вот такие они – сельчане нашего времени, работающие в КСУП "Городокский": ответственные, целеустремленные, а главное – трудолюбивые. Ведь по-другому, уверен директор Сергей Дублянин, в сельском хозяйстве не добиться достойных результатов.

В 2020-м в хозяйстве впервые посеяли гречку.

Со 150 га получили неплохую урожайность – 18 ц/га. Культура, по сегодняшним меркам, рентабельная – 184%.

В этом году КСУП "Городокский" получило статус племенного хозяйства по коневодству. Здесь выращивают сразу две породы лошадей: белорусскую и полесскую упряжную.

Важные цифры:

Территория хозяйства – 7536 га

Бальность земель – 22,2

Урожайность зерновых – 30 ц/га

Общее поголовье КРС – 3028 голов

Удой на корову (за 2020) – 5298 кг

Выручка по молоку – 1800 млн. рублей

Рентабельность молока – 23,6%

Поголовье лошадей – 29 голов

Марина ВАЛАХ

Павел ОРЛОВСКИЙ

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