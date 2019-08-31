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31 августа 2019, 17:59

Экспедиция "Дорога к святыням" прибыла в Слоним

Республиканская научно-просветительская экспедиция "Дорога к святыням" прибыла 31 августа в Слоним
Республиканская научно-просветительская экспедиция "Дорога к святыням" прибыла 31 августа в Слоним
Новости темы "День белорусской письменности в Слониме"
Напечатать первую страницу Библии Скорины предлагают гостям Дня белорусской письменности в Слониме
Книжный магазин открылся в Слониме в День белорусской письменности

31 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/ XXVI Республиканская научно-просветительская экспедиция "Дорога к святыням" прибыла сегодня в Слоним, передает корреспондент БЕЛТА.

Традиционно "Дорога к святыням" проходит накануне Дня белорусской письменности. Экспедиция с Благодатным огнем от Гроба Господня началась 28 августа в Минске. Экспедиция посетила ряд районов в Минской, Гродненской и Брестской областях и финиширует в Слониме.

"Экспедиция - одно из главных событий Дня белорусской письменности, чтобы воссоздать атмосферу этого праздника, показать, что будет происходить в Слониме, и в других населенных пунктах. Как раз под это подобран состав экспедиции. В него входят и священники, и ученые, и художники, и артисты, и музыканты, и писатели. По пути мы проводим встречи с людьми, общаемся", - отметил руководитель экспедиции Александр Лопата-Загорский.

Участники экспедиции приняли участие и в церемонии открытия в Слониме часовни в честь святых Петра и Февронии, построенной в одном из скверов по улице Красноармейской. Поскольку эти святые - покровители любви, семьи и верности, то и сквер, как планируется, станет своеобразным парком семьи. Утром 1 сентября в Свято-Успенском Жировичском монастыре будет посажен сад молитвы.

Во время церемонии открытия в Слониме часовни в честь святых Петра и Февроньи
Во время церемонии открытия в Слониме часовни в честь святых Петра и Февроньи

Участники экспедиции приняли участие и в церемонии открытия в Слониме часовни в честь святых Петра и Февроньи, построенной в одном из скверов по улице Красноармейской. Архиепископ Новогрудский и Слонимский освящает часовню
Участники экспедиции приняли участие и в церемонии открытия в Слониме часовни в честь святых Петра и Февроньи, построенной в одном из скверов по улице Красноармейской. Архиепископ Новогрудский и Слонимский освящает часовню

XXVI День белорусской письменности проходит с 31 августа по 1 сентября в Слониме более чем на десяти площадках города. В первый день состоялось открытие книжного магазина "Сонет". Проходят различные выставки, концертные мероприятия, научные конференции.

Торжественная церемония открытия праздника состоится 1 сентября в 12.00. Это будет художественно-историческое действо, полностью построенное на ярких событиях истории региона. Главные герои, словно путешествуя во времени, окунутся в исторические события, происходившие на Слонимщине. В финальной сцене будет представлен сегодняшний день региона с широкой презентацией его творческого потенциала. Кульминацией праздника станет вручение Национальной литературной премии. Завершится церемония открытия исполнением гимна Дня белорусской письменности. В 14.30 начнется концерт Союза писателей Беларуси "Край бацькоўскі, мой край родны".

Белорусский республиканский союз молодежи приглашает посетить молодежную площадку. Здесь откроется фуд-трак, пройдет встреча с диджеем Farsh и известной промо-группой WaitМotion. На импровизированном военном привале развернет работу агитбригада "Слава Победы в сердцах поколений" и откроется фотовыставка "Беларусь помнит".

Участникам Дня белорусской письменности также предложат разгадать код Сапеги. Квест от компании IgraRoom - первый подобный эксперимент, призванный привлечь внимание к истории города.

Программа Дня письменности также включает гашение памятных марки и почтового конверта, мастер-классы по традиционным ремеслам и выставку-продажу тематической сувенирной продукции народных умельцев. Закрытие форума состоится в 20.00. Запланирована концертная программа мастеров искусств "Льецца песня па-над Шчарай" и торжественная церемония передачи эстафеты праздника городу Белыничи Могилевской области.

День белорусской письменности отмечается с 1994 года в первое воскресенье сентября. Центром праздника становились разные города: Полоцк (трижды), Туров (дважды), Заславль (дважды), Новогрудок, Несвиж, Орша, Пинск, Мстиславль, Мир, Каменец, Поставы, Шклов, Борисов, Сморгонь, Хойники, Ганцевичи, Глубокое, Быхов, Щучин, Рогачев, Иваново.-0-

Фото Леонида Щеглова

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