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15 июня 2020, 09:09

Экспедиция на Буйничском поле 22 июня начнет поиски останков погибших солдат

Фото из архива
Фото из архива
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15 июня, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Экспедиция по поиску останков советских солдат, погибших во время обороны Могилева в 1941 году, начнется на Буйничском поле 22 июня. В ней примут участие поисковики клуба "Виккру" и представители 52-го отдельного специализированного поискового батальона Минобороны, сообщил корреспонденту БЕЛТА руководитель клуба "Виккру" Николай Борисенко.

"Поисковая экспедиция начнется 22 июня на Буйничском поле - священном месте для жителей региона. Искать останки солдат, погибших во время обороны Могилева в 1941 году, будут от 30 до 50 человек. Проводить раскопки будем около недели", - рассказал Николай Борисенко.

В 1941 году во время обороны Могилева вблизи деревни Буйничи шли ожесточенные бои. Тогда танковый бой приняли 388-й стрелковый полк под командованием полковника Семена Кутепова и народные ополченцы фабрики искусственного волокна. Они отбили восемь атак противника и уничтожили 39 танков вермахта. На следующий день после боя писатель Константин Симонов и фотограф Павел Трошкин приехали на еще дымящееся поле. Снимки с поля боя были опубликованы в "Известиях", благодаря им весь мир узнал о героической обороне Могилева.

Мемориальный комплекс "Буйничское поле" - историко-культурная ценность Беларуси с 2002 года. Центр мемориала - каплица с маятником Фуко внутри, под ней находится склеп с прахом погибших воинов времен Великой Отечественной войны. Здесь же разместилась военная техника разных времен: орудия, танки и машины. Неподалеку от каплицы - озеро Слез и храм в честь Рождества Иоанна Предтечи. Сохранился противотанковый ров. Рядом с мемориалом установлен памятный знак, посвященный Константину Симонову. Здесь в 1979 году был развеян прах писателя.-0-

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